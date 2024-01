Χαλκιδική

Χαλκιδική: Όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει

Πώς ξέσπασε ξαφνικά η φωτιά στο αμάξωμα του οχήματος. Άμεση ήταν η παρέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 20/1 στην Πυροσβεστική για φωτιά σε αυτοκίνητο στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ενημερωτικής ιστοσελίδας της Βόρειας Ελλάδας thestival.gr , το όχημα κινείτο στην περιοχή της Καλλικράτειας όταν για άγνωστη αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και κατέσβεσαν την πυρκαγιά.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ατόμου. Το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

??Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 20, 2024

