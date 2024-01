Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Συνεχίζει να μένει χωρίς νερό λόγω εισροής πετρελαίου

Ποιο εύρημα σε σημείο της πόλης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των αρχών και την υποψία μήπως προκάλεσε την εισροή.

Αγανάκτηση συνεχίζει να επικρατεί στους κατοίκους της Ζακύνθου, αφού ακόμα δεν έχει γίνει εφικτό να έχουν πρόσβαση σε νερό εξαιτίας εισροής πετρελαίου στον αγωγό ύδρευσης στην πόλη. Ωστόσο, ένα εύρημα κατά την ανασκαφή στην οδό Φιλικών, κατά μήκος του αγωγού, είναι πιθανό να δώσει απαντήσεις στο «μυστήριο». Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο σωλήνες μικρού διαμετρήματος, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης σε σπίτια της περιοχής και μυρίζουν έντονα πετρέλαιο, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού imerazante.gr .

Συνεργεία της ΔΕΥΑΖ και του Δήμου έσπευσαν αμέσως στο σημείο και εξετάζουν τι μπορεί να έχει συμβεί, από πού προέρχεται η οσμή πετρελαίου, πού οδηγούν οι σωλήνες και αν υπάρχει περίπτωση να προκλήθηκε από αυτούς η μόλυνση του αγωγού.

Με ανακοίνωση της η ΔΕΥΑΖ ενημερώνει τους πολίτες πως το θέμα της εισροής πετρελαίου στο δίκτυο και όλες οι εξελίξεις γύρω από αυτό, παρακολουθούνται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου, στην οποία έχουν προσφύγει και καταθέσει από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ Διονύσης Τουρκάκης, καθώς και μέλη της αντιπολίτευσης και διάφοροι φορείς του νησιού, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.

Σε ό,τι αφορά την υδροδότηση των κατοίκων αυτή γίνεται με κάθε είδους βυτία, σχεδόν σε 24ωρη βάση και πάντα με την πολύτιμη συμβολή εθελοντικών ομάδων που διανέμουν νερό με τα πυροσβεστικά τους, αλλά και των εργαζομένων του Δήμου, που έχουν ξεπεράσει εαυτούς.

Ωστόσο, τα παράπονα από πολίτες δεν λείπουν, είτε γιατί η ποσότητα νερού που πήραν εξαντλήθηκε γρήγορα, είτε γιατί δεν προμηθεύονται νερό όσο συχνά θα ήθελαν. Σε κάθε περίπτωση, η ταλαιπωρία των περίπου 1.500 νοικοκυριών της πόλης της Ζακύνθου, φαίνεται πως θα συνεχιστεί.

