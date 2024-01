Αιτωλοακαρνανία

Εξαφάνιση - Μεσολόγγι: Παρατείνεται η αγωνία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου Μπάμπη. Το στόμα του κλειστό κρατά ο κρεοπώλης.

-

Παρατείνεται η αγωνία στο Μεσολόγγι για την εξαφάνιση του 31χρονου Μπάμπη, καθώς ο 50χρονος κρεοπώλης, που συνελήφθη για την υπόθεση και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κρατά το στόμα του ερμητικά κλειστό.

Στη μαραθώνια κατάθεση που έδωσε, ο κρεοπώλης δέχτηκε βροχή ερωτήσεων για τις αντιφάσεις που διαπιστώθηκαν και τα κενά μνήμης που ο ίδιος επικαλέστηκε, ωστόσο, ακολούθησε την ίδια γραμμή χωρίς να δώσει εξηγήσεις.

Σημειώνεται πως ο κρεοπώλης κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για τις εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας τη νύχτα που χάθηκαν τα ίχνη του Μπάμπη, για τις κλήσεις και τα μηνύματα που έστειλε σε φίλους, τα οποία αμέσως μετά διέγραψε, καθώς και για το λόγο που είπε ψέματα για το κινητό του τηλέφωνο.

«Δεν είναι δεδομένο πως εφόσον δεν υπάρχει πτώμα, δεν θα κατηγορηθούν άνθρωποι», τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του Μπάμπη

Ειδικός σκύλος ανίχνευσης ανθρώπινων υπολειμμάτων στις έρευνες

Στο μεταξύ, οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συνεχίζονται. Όπως έγινε γνωστό στις έρευνες συμμετέχει και ορκωτός εκπαιδευτής με ειδικό σκύλο ανίχνευσης ανθρώπινων υπολειμμάτων, που είναι και ο μοναδικός στην Ελλάδα.

Τις έρευνες παρακολουθεί προσωπικά ο Αστυνομικός Δ/ντης Αιτωλίας, Απόστολος Καπνιάρης, ο οποίος έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για το σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές εξετάζουν την εμπλοκή επιπλέον 4 ατόμων ,2 ανδρών και 2 γυναικών,τα οποία έχουν προσαχθεί.

Είναι χαρακτηριστικό από την πλευρά των αστυνομικών αρχών ότι δεν υπάρχουν διαρροές, σχετικά με τα νέα πρόσωπα καθώς, κατά το ρεπορτάζ, η δικογραφία είναι τεράστια και οι αρμόδιοι «ξεσκονίζουν» όλα τα στοιχεία ώστε να δοθεί απάντηση.

Πηγή εικόνων: Γιώργος Παυλάκης/onairnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας

Κακοκαιρία - Βόρεια Ελλάδα: Συστάσεις και μέτρα από την ΕΛΑΣ

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες