Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Λήστεψαν ηλικιωμένο μέσα στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ο άνδρας, γνωστός στις αρχές από άλλες παραβάσεις, φέρεται να απέσπασε χρήματα διά της βίας από τον ηλικιωμένο.

-

Θύμα διάρρηξης και ληστείας έπεσε ηλικιωμένος το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα στο σπίτι του στην Αμφιθέα Φθιώτιδας. Άνδρας εισέβαλε στο χώρο του και με τη χρήση βίας τον ανάγκασε να του δώσει όσα λεφτά είχε επάνω του –περίπου 100 ευρώ– και στη συνέχεια εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα της Λαμίας lamiareport.gr , ο ηλικιωμένος αναγνώρισε το δράστη, τον οποίο και περιέγραψε στους αστυνομικούς. Πρόκειται για 50χρονο σεσημασμένο για κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικές, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές και για παρόμοιες δράσεις. Την υπόθεση ανέλαβαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, οι οποίοι λίγες ώρες αργότερα συνέλαβαν και προσήγαγαν τον 50χρονο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες

Βόλος: Επίθεση σε ανήλικο για μια...προσπέραση

Νοσοκομείο Ρίου: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική