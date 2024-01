Θεσσαλονίκη

Θεσαλλονίκη: Θρίλερ με πτώμα άνδρα στον Θερμαϊκό

Που και πως εντοπίστηκε η σορός.

Σορός άντρα βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 21/01 στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Θεσσαλονίκης, περίπου 1ν.μ. από τη μαρίνα Αρετσούς.

Η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για το περιστατικό από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άμεσα στο σημείο μετέβη περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου εντόπισε, ανέσυρε και μετέφερε, την εν λόγω σορό, στο αλιευτικό καταφύγιο Καλαμαριάς. Πρόκειται για 57χρονο ημεδαπό.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

