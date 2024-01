Κορινθία

Κιάτο: Συνελήφθη με 195 κιλά κάνναβη (εικόνες)

Που εντοπίστηκε αποθηκευμένη η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών. Πώς η Αστυνομία έμαθε για τη δράση του συλληφθέντος.

Συνελήφθη την Τρίτη 23.1.2024 το απόγευμα, στο Κιάτο Κορινθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, 67χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ναρκωτικά, κλοπή και πλαστογραφία.

Ειδικότερα το απόγευμα στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Πατρών, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε ο 67χρονος, εντός του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 145 συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 195,06 κιλών.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, για το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή την 13.9.2023 στην Αττική, ενώ σ’ αυτό είχε τοποθετήσει πλαστές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Ανωτέρω όχημα καθώς και κινητό τηλέφωνο, κατασχέθηκαν ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Υπολογίζεται πως από την εγκληματική του δράση τα προσδοκώμενα κέρδη που θα αποκόμιζε θα έφταναν τα 600.000 ευρώ.

Τέλος, σε βάρος του 67χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου.

