Κοινωνία

Κρήτη- ναρκωτικά: Συλλήψεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια ερευνών από αστυνομικούς των κατά τόπους τμημάτων Δίκυκλης Αστυνόμευσης και των ΤΑΕ.

-

Για ναρκωτικά συνελήφθησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο τρεις άνδρες κατά τη διάρκεια ερευνών από αστυνομικούς των κατά τόπους τμημάτων Δίκυκλης Αστυνόμευσης και των ΤΑΕ.

Συγκεκριμένα, στο Ηράκλειο αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης, πραγματοποίησαν έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο Έλληνες. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή τους 15,7 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

Στο Ρέθυμνο αστυνομικοί των ΤΑΕ Ρεθύμνου, πραγματοποίησαν έρευνα σε αλλοδαπό και βρήκαν στην κατοχή του 59,3 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατάσχεσαν. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες

Βόλος: Επίθεση σε ανήλικο για μια...προσπέραση

Νοσοκομείο Ρίου: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική