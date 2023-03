Παράξενα

Κιάτο: Άντρας έκλεβε τα εσώρουχα της γειτόνισσας

Έμπαινε κρυφά στο σπίτι της γειτόνισσας και της έπαιρνε τα εσώρουχα. Τον "τσάκωσε" στο υπνοδωμάτιο...

Δεν έχουν προηγούμενο τα όσα συνέβησαν στην πόλη του Κιάτου, με έναν άνδρα, ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα, έμπαινε κρυφά στο σπίτι της γειτόνισσάς του και της έκλεβε τα εσώρουχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά, όταν αντιλήφθηκε ότι της έλειπαν πολλά εσώρουχα. Έτσι, έχοντας υπόνοιες ότι κάποιος εισβάλλει στην κατοικία της, ξεκίνησε μόνη της, την…έρευνα.

Έτσι, χθες, η ίδια αντιλήφθηκε την παρουσία του άνδρα στο υπνοδωμάτιο της, ο οποίος για μια ακόμη φορά, της έκλεβε εσώρουχα. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, με την ίδια να ειδοποιεί άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων.

Έπειτα, από αξιοποίηση των πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη και του πέρασαν χειροπέδες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Πηγή: korinthostv.gr

