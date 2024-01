Μαγνησία

Βόλος: Καθηγητής λιποθύμησε την ώρα του μαθήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκπαιδευτικός ένιωσε ζάλη και έπεσε χτυπώντας το κεφάλι του.

-

Την ώρα που δίδασκε μάθημα λιποθύμησε ένας εκπαιδευτικός στον Βόλο. Ο καθηγητής ένιωσε ζάλη, λιποθύμησε και έπεσε, χτυπώντας το κεφάλι του και πλημμυρίζοντας αίματα. Στο σχολείο επικράτησε πανικός, οι μαθητές και οι καθηγητές έτρεξαν να βοηθήσουν τον καθηγητή και κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, μετέβησαν στον β’ όροφο του σχολείου, έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον εκπαιδευτικό , τον κατέβασαν δύο ορόφους με τα χέρια και τον μετέφεραν για εξετάσεις στο Νοσοκομείο Βόλου.

Από το χτύπημα αυτό του εκπαιδευτικού, αναδείχθηκε όμως και ένα αίτημα του σχολείου, που απ’ ότι φαίνεται ο Δήμος Βόλου δεν φάνηκε να το πήρε στα σοβαρά. Η σύζυγος του εκπαιδευτικού, που έκανε γνωστό το ατύχημα, επεσήμανε ότι επανειλημμένα έχουν γίνει ενοχλήσεις στον Δήμο να τοποθετήσει ασανσέρ γιατί αυτό θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, όπως η ίδια σημειώνει ο δήμαρχος Βόλου σε επίσκεψή του στο σχολείο προ 2 ετών όταν άκουσε το αίτημα αυτό είπε ότι «τι να το κάνουν το ασανσέρ, να ανεβοκατεβαίνουν οι καθηγητές να αδυνατίσουν και λίγο»…

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή

Γάζα - Χαμάς: Ο όρος της για εκεχειρία

Καιρός: βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή