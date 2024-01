Εύβοια

Χαλκίδα: Τραυματισμός από φωτοβολίδα 6 μαθητών

Τι πρόβλημα δημιούργησε σε έναν μαθητή η ρίψη φωτοβολίδας και γιατί συνελήφθησαν δύο καθηγήτριες.

Οι έρευνες τις ΕΛΑΣ συνεχίζονται για το περιστατικό του τραυματισμού 6 μαθητών από φωτοβολίδα που πετάχτηκε από εξωσχολικούς την ώρα του διαλείμματος στο 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Πρόκειται για μαθητές ηλικίας 13, 14 και 15 ετών με των 14χρονο να συνεχίζει να νοσηλεύεται καθώς η ρίψη του προκάλεσε μειωμένη ακοή. Οι δράστες αναζητούνται ενώ την ώρα που περιστατικού στο σημείο βρισκόταν και ομάδα μαθητών της τελευταίας τάξης του 5ου γυμνασίου Χαλκίδας.

Δύο καθηγήτριες στο αυτόφωρο

Σύμφωνα με πληροφορίες στην σύλληψη δύο καθηγητριών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί καθώς ήταν υπεύθυνες για την επιτήρηση των μαθητών εκείνη την ώρα.

Μετά από έρευνα της αστυνομίας εντοπίστηκαν υπολείμματα της φωτοβολίδας τα οποία και κατασχέθηκαν ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: eviathema.gr

