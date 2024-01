Φλώρινα

Φλώρινα: Δεκάδες όπλα, χιλιάδες σφαίρες και χειροβομβίδες σε σπίτι ζευγαριού (εικόνες)

Τι βρήκαν οι Αρχές στο σπίτι του ζευγαριού, το οποίο φαίνεται πως είχε μετατρέψει σε οπλοστάσιο.

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού προχώρησαν οι Αρχές καθώς έπειτα από έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα οπλισμού. Πρόκειται για έναν 54χρονο άνδρα και μια 57χρονη γυναίκα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι μεγάλες ποσότητες πολεμικού υλικού εντοπίστηκαν χθες (29-01-2024) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, σε οικία στην πόλη της Φλώρινας, όπου και συνελήφθησαν 2 ημεδαποί, ένας 54χρόνος άνδρας και μία 57χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για νομοθεσία περί όπλων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων, καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση στοιχείων από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς για κατοχή μεγάλης ποσότητας πολεμικού υλικού στην πόλη της Φλώρινας, πραγματοιποιήθηκε χθες το απόγευμα έρευνα σε οικία των ανωτέρω δύο ημεδαπών, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

29 όπλα, εκ των οποίων 14 πολεμικά τυφέκια, 3 υποπολυβόλα, 5 πιστόλια, 6 περίστροφα και 1 καραμπίνα

95 γεμιστήρες, εκ των οποίων 57 πολεμικών τυφεκίων, 31 υποπολυβόλων και 7 πιστολιών

ποσότητα πυρίτιδας βάρους 72 κιλών και 200 γραμμαρίων

11 χειροβομβίδες, εκ των οποίων -10- αμυντικού τύπου και -1- εκπαιδευτική

5 βλήματα όλμου

35.455 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

απροσδιόριστος αριθμός καλύκων, συνολικού βάρους -414- κιλών

1 αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός

1 αστυνομική ράβδος

1 βαλλίστρα

1 διόπτρα,

1 αλεξίσφαιρο

7 κροτίδες

6 βολίδες

3 πυροκροτητές

14 τμήματα διαφόρων πολεμικών τυφεκίων

1 φωτοπαγίδα.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας, που διενεργεί τη σχετική προανάκριση, εξετάζονται τόσο ο ακριβής τρόπος και χρόνος προμήθειας του οπλισμού, όσο και η ενδεχόμενη συμμετοχή των ανωτέρω συλληφθέντων σε αξιόποινες πράξεις.

Συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αντιτρομοκρατική.

