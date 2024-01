Μαγνησία

Βόλος: Συμμορία ανηλίκων το “σκάει” από ίδρυμα και κλέβει μαγαζιά

Σοβαρές παραβάσεις από ανήλικους που φιλοξενούνται σε ίδρυμα του Βόλου, διαπιστώθηκαν από τις Αρχές.

«Ανήλικη συμμορία» έχει «ρημάξει» καταστήματα και επιχειρήσεις στις κλοπές, σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Τρεις φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος Ανηλίκων Βόλου , το σκάνε σχεδόν σε καθημερινή βάση, κλέβουν μηχανάκια και «ανοίγουν» μαγαζιά, σπάζοντας τζαμαρίες, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Οι δύο 17χρονοι από την Καλαμάτα και ένας 15χρονος από την Πάτρα είχαν εξελιχθεί σε «πονοκέφαλο» για την αστυνομία που προχώρησε προχθές στην σύλληψή τους και χθες οδηγήθηκαν στον Ανακριτή, με εντολή Εισαγγελέα, αλλά λόγω του γεγονότος ότι είναι ανήλικοι δεν μπορούν να προφυλακιστούν παρότι τους ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα και συγκεκριμένα για κλοπές κατά συρροή .

Οι ανήλικοι θα παραπεμφθούν σε δικαστήριο ανηλίκων, ωστόσο όταν εκδικαστεί η υπόθεσή τους, οι δύο θα είναι πλέον ενήλικες και θα τους συνοδεύει η κακουργηματική κατηγορία.

Οι ανήλικοι δικάζονται σε Δικαστήριο Ανηλίκων, αλλά η δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τους δύο 17χρονους, μεταφράζεται σε δίκη στο Εφετείο, σε ένα χρόνο που θα έχουν ενηλικιωθεί.

Οι ανήλικοι θα επιστρέψουν στο Ίδρυμα Ανηλίκων. Εναντίον τους μπορούν να επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά-θεραπευτικά μέτρα και ο εγκλεισμός σε ειδικό κατάστημα, όπου βρίσκονται ήδη.

