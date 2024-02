Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι έκλεψαν φορτηγό του Δήμου και μετά διέρρηξαν κατάστημα

Πόσα χρήματα κατάφεραν να αφαιρέσουν από το κατάστημα ψιλικών οι ανήλικοι και ποιες οι κατηγορίες που τους βαραίνουν. Κατηγορούμενοι και οι γονείς τους.

Ένα απίστευτο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο 3 ανήλικοι έκλεψαν φορτηγό του Δήμου και έπειτα διέρρηξαν κατάστημα ψιλικών. Δύο εξ αυτών, οι οποίοι ήταν 14 και 15 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα 3 ανήλικοι κατηγορούνται ότι έκλεψαν φορτηγό δημοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ επιπλέον διέρρηξαν κατάστημα ψιλικών, απ' όπου αφαίρεσαν χρήματα και καπνικά προϊόντα αξίας 15.000 ευρώ.

Η κλοπή του φορτηγού καταγγέλθηκε στο Δήμο Χαλκηδόνας, ενώ η διάρρηξη σε περιοχή του Κιλκίς.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

