Φυλακές Νιγρίτας: Εξέγερση κρατουμένων

Δεκάδες κρατούμενοι αρνήθηκαν να μπουν στα κελιά τους κι έβαλαν φωτιές. Επενέβησαν διμοιρίες των ΜΑΤ από Σέρρες και Θεσσαλονίκη.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο σωφρονιστικό κατάστημα της Νιγρίτας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών λίγο πριν τα μεσάνυχτα 60 κρατούμενοι δεν δέχονταν να μπούνε στα κελιά τους, ενώ κάποιοι από αυτούς έβαλαν φωτιά στα παπλώματα τους.

Ακολούθησε επέμβαση της ειδικής εξωτερικής φρουράς των φυλακών με τη συνδρομή από δύο διμοιρίες ΜΑΤ από Σέρρες και Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Περίπου στις 4 έληξε η εξέγερση χωρίς κάποιον τραυματισμό.

