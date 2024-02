Αχαΐα

Πάτρα: Κουκουλοφόροι ξυλοκόπησαν υδραυλικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παγίδα που του έστησαν και η βίαιη επίθεση στον υδραυλικό.

-

Νέο επεισόδιο με ξυλοδαρμό πολίτη στην Πάτρα και συγκεκριμένα λίγο μετά τις 2 χθες το απόγευμα στην οδό Μολάων 7 και Πέντε Πηγαδίων (πίσω από την Αγίας Σοφίας) με θύμα έναν υδραυλικό!

Δράστες τρεις κουκουλοφόροι οι οποίοι προφανώς είχαν στήσει παγίδα στον εργαζόμενο, για άγνωστο λόγο. Τον είχαν ειδοποιήσει να πάει στο συγκεκριμένο σημείο για επιδόρθωση βλάβης, και όντως έφθασε στην ώρα του.

Εκείνη την στιγμή και μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητο της εταιρείας στην οποία εργάζεται, του επιτέθηκαν οι κουκουλοφόροι.

Αρχισαν να τον χτυπούν σε διάφορα σημεία του σώματός του με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να αιμορραγεί!

Περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία και επί τόπου έφθασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό του 1ου Αστυνομικού Τμήματος.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες οι κουκουλοφόροι χτύπησαν αρκετά τον υδραυλικό με κλωτσιές και μπουνιές ακόμη και στο κεφάλι, ενώ ο βοηθός του, ένας νεαρός Αλβανικής καταγωγής δεν μπορούσε καν να αντιδράσει φοβούμενος τα χειρότερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: Εκατοντάδες τρακτέρ έξω από την “Agrotica” - Νέα μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός

Βοτανικός: στο νοσοκομείο άνδρας από πυροβολισμούς

Βοιωτία: Μοναχή και η αδερφή της εντοπίστηκαν νεκρές