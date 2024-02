Ιωάννινα

Άρτα: Θανάσιμη παράσυρση ηλικιωμένου από μηχανή

Ο 90χρονος διεκομίσθη βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου και έχασε την μάχη για την ζωή.

Στη Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων άφησε την τελευταία του πνοή ένας 90χρονος ο οποίος είχε διακομισθεί λίγες ώρες νωρίτερα από το Νοσοκομείο της Άρτας σοβαρά τραυματισμένος.

Ο 90χρονος το πρωί της Πέμπτης κι ενώ κινούνταν πεζός παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα που οδηγούσε μία 34χρονη.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά τόσο ο ίδιος όσο και η οδηγός της μηχανής.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Άρτας. Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος διακομίσθηκε στα Γιάννινα όπου τελικά έχασε τη μάχη.

Πηγή: epiruspost.gr

