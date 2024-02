Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο τράπερ για τον ξυλοδαρμό του φοιτητή

Νοσηλευόμενος παραμένει ο νεαρός που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον τράπερ. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο συλληφθείς.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 25χρονος μουσικός που κατηγορείται, μαζί με ένα ακόμη άτομο, για την άγρια επίθεση εναντίον 23χρονου φοιτητή, τα ξημερώματα της προηγούμενης Παρασκευής (26/1), στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το νεαρό θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Ο 25χρονος, γνωστός τράπερ, συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή των Λαδάδικων, στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του τα προηγούμενα 24ωρα από τις ανακριτικές αρχές της πόλης για την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας, από κοινού. Ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και ακολούθως θα παραπεμφθεί στην 7η τακτική ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί.

Οι αστυνομικές έρευνες για τον δεύτερο δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ταυτοποίησή του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη στην οδό Συγγρού, όπου το νεαρό θύμα βρισκόταν με την παρέα του. Ο 23χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση στο κεφάλι και στο σώμα, από τους δύο κατηγορούμενους, ενώ κατά την ίδια δικογραφία αφορμή φέρεται να στάθηκε μία απλή ερώτηση που απηύθυνε ο φοιτητής προς τον τράπερ.

Μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο παθών μετέβη στο σπίτι του, όπου έπεσε να κοιμηθεί, κάτι το οποίο πιθανολογείται ότι συντέλεσε και στην επιδείνωση της υγείας του. Πληροφορίες αναφέρουν πως όταν ξύπνησε δεν είχε καλή επαφή με το περιβάλλον και τα λόγια του ήταν ακατάληπτα.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει αιμάτωμα και βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ τον υπέβαλλαν σε πολύωρο χειρουργείο. Όλη την εβδομάδα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, όπου εξακολουθεί να παραμένει.

