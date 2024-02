Καταλήψεις - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ψηφιακά η εξεταστική

Ιωάννινα

Η απόφαση για την ψηφιακή πραγματοποίηση των εξετάσεων του εξαμήνου έχει γνωστοποιηθεί στα τμήματα και την Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα

Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθεί η εξεταστική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μετά από σχετική απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είχε δώσει το στίγμα των προθέσεών της από την προηγούμενη εβδομάδα όταν ανέφερε ότι «δύναται» να διεξαχθούν εξ αποστάσεως οι εξετάσεις σε όσα τμήματα τελούν υπό κατάληψη.

Το «δύναται» της προηγούμενης εβδομάδας μετατράπηκε σε απόφαση και έτσι το Πανεπιστήμιο ακολουθεί τη γενική οδηγία για διεξαγωγή των εξετάσεων ψηφιακά.

