Αγροτικό μπλόκο “κλείνει” την Εθνική Νέων Μουδιανιών - Θεσσαλονίκης

Κλειστός θα είναι ο δρόμος, από αγρότες που διαμαρτύρονται για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν απο την κυβέρνηση.

Σε πολύωρο αποκλεισμό επί της Εθνικής Οδού Νέων Μουδανίων- Θεσσαλονίκης, προχωρούν και στα δύο ρεύματα, ελαιοπαραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό και άλλα κυβερνητικά στελέχη.

«Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στα χωράφια μας, μας πετούν ψίχουλα τη στιγμή που εμείς του φωνάζουμε πανελλαδικά ότι είμαστε στο τέλος μας, σβήνουμε», επισημαίνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σημάντρων, Φιλοκλής Κοτζιάς, προσθέτοντας ότι «ο αποκλεισμός μας ξεκινά στις 10 το πρωί και θα λήξει μετά τις οκτώ το βράδυ και θα είναι και στα δύο ρεύματα επί της εθνικής οδού Ν. Μουδαιών- Θεσσαλονίκης».

Μάλιστα, για αύριο, οι κινητοποιούμενοι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στη Χαλκιδική, έχει στηθεί και μπλόκο στον κόμβο της Γαλάτιστας, τονίζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι σε συνεννόηση με την αστυνομία έχουν ήδη «κλειδώσει» την κάθοδό τους με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη και με προορισμό το κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, όπου θέλουν επιδώσουν το ψήφισμα των διεκδικήσεών τους. «Θα ξεκινήσουμε κομβόι 35 τρακτέρ από το μπλόκο που έχουν στήσει στον κόμβο Ν. Μουδανίων, αλλά μέσα στην πόλη και με προορισμό το ΥΜΑΘ θα κινηθούμε 20 τρακτέρ», τονίζει ο κ. Κοτζιάς.

Τα αιτήματα των αγροτών Χαλκιδικής είναι οι αποζημιώσεις για την ακαρπία στην ελιά, το αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο, η επιστροφή 100% των επιδοτήσεων που κόπηκαν, η γρήγορη και δίκαιη κατανομή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, δασικοί χάρτες και επαναφορά της εξισωτικής αποζημίωσης στο νομό.

Απαντώντας στις επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για διάλογο, ο κ. Κοτζιάς σημειώνει ότι «αντιπροσωπεία του νομού μας έχει κάνει ήδη τέσσερις συναντήσεις με τον υπουργό και δεν έχουμε δει καμία ενέργειά του. Οι ελαιοπαραγωγοί, με απώλεια εισοδήματος άνω των 400 εκατ. ευρώ, λόγω ακαρπίας “πεθαίνουμε” και κανείς δεν ασχολείται μαζί μας. Χορτάσαμε από λόγια, θέλουμε πράξεις» και συμπληρώνει «δεν είμαστε καν σίγουροι ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός γνωρίζει ακριβώς το τι συμβαίνει στο νομό μας και την πανωλεθρία που έχουμε πάθει».

