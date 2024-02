Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νέα προθεσμία πήρε ο τράπερ που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε φοιτητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί δεν απολογήθηκε σήμερα ο κατηγορούμενος και τι δήλωσε στους δημοσιογράφους.

-

Νεα προθεσμία να απολογηθεί πήρε σήμερα ο 25χρονος τράπερ, που μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορείται για την επίθεση εναντίον 22χρονου φοιτητήστο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος δεν απολογήθηκε σήμερα στην 7η τακτική ανακρίτρια γιατί ζήτησε να προετοιμάσει την υπεράσπιση του καθώς ο δικηγόρος του σήμερα έλαβε γνώση της δικογραφίας.

Κατά την είσοδό του ο τράπερ, μετά από ερώτηση δημοσιογράφων για το αν έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια του θύματος, είπε: «έχω μιλήσει προφανώς, σταματήστε να γράφετε ψέματα».

Ο Εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή.

Σύμφωνα με τη μήνυση, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου κοντά στη διασταύρωση των οδών Συγγρού με Εγνατία. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 23χρονος που ήταν μαζί με άλλους δύο φοιτητές, βλέποντας τον τράπερ είπε στην παρέα του «αυτός είναι γνωστός» και τότε δέχτηκε την επίθεση. Όπως αναφέρει η καταγγελία, ο τράπερ έδωσε κεφαλιά στον νεαρό και αμέσως μετά ένα δεύτερο άτομο τον κλώτσησε στο σώμα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος, σύμφωνα με την ΕΡΤ

Ο 23χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, όπου έπεσε να κοιμηθεί, κάτι το οποίο πιθανολογείται ότι συντέλεσε και στην επιδείνωση της υγείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ξύπνησε ένιωσε έντονη αδιαθεσία, δεν είχε καλή επαφή με το περιβάλλον και τα λόγια του ήταν ακατάληπτα, γι’ αυτό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Βρέθηκε ότι έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στο κεφάλι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση έξι ωρών, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Ο τράπερ φέρεται να υποστηρίζει πως δεν αντιλήφθηκε τον σοβαρό τραυματισμό του φοιτητή, καθώς, μετά το συμβάν, όλοι αποχώρησαν από το σημείο. Οι αστυνομικές έρευνες για τον δεύτερο δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο υπουργείο Εργασίας: “Οι δράστες ήταν επαγγελματίες”

Εορτολόγιο - 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Χιλή - Καταστροφικές πυρκαγιές: Εκατοντάδες οι νεκροί