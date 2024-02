Χαλκιδική

Χαλκιδική: Αγρότες μπήκαν σε…χωράφι, για να προσπεράσουν αστυνομικό μπλόκο (εικόνες)

Σε γνώριμα..μονοπάτια βάδισαν οι αγρότες της Χαλκιδικής, όταν αστυνομικοί τους έκλεισαν τον δρόμο.

Μέσα από τα χωράφια πέρασαν αγρότες, από τη Χαλκιδική, στους οποίους δεν επετράπη από την Αστυνομία να κατευθυνθούν προς τη Θεσσαλονίκη.

Οι αγρότες από το μπλόκο των Νέων Μουδανιών ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 με τα τρακτέρ τους με προορισμό το υφυπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, όμως, οι αστυνομικές δυνάμεις τους έστησαν μπλόκο, για να αποτρέψουν την κίνησή τους προς τη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, οι αγρότες μπήκαν στα…χωράφια, για να προχωρήσουν προς τον προορισμό τους. Όσοι αγρότες κατάφεραν να περάσουν κατευθύνονται από τον παράδρομο της Εθνικής προς τη Θεσσαλονίκη.

Λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκαν και αυτοί από αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αγρότες συνεδριάζουν αύριο στη Νίκαια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επόμενες κινήσεις τους. Τα επικρατέστερα σενάρια που «πέφτουν στο τραπέζι» είναι είτε ο αποκλεισμός των εθνικών οδών ή η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα.

Εικόνες: thesstoday.gr

