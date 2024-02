Τρίκαλα

Αγρότες στα Τρίκαλα: Πορεία στο κέντρο με τα τρακτέρ κάνουν οι πληγέντες από την κακοκαιρία (εικόνες)

Στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων βρέθηκαν αγρότες από τα χωριά της περιοχής, οι οποίοι έχουν πληγεί από τις κακοκαιρίες.

Πορεία με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων έκαναν το πρωί της Δευτέρας αγρότες, όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΑΝΤ1, Τζίνα Στασινοπούλου.

Πρόκειται για αγρότες από τα χωριά των Τρικάλων, οι οποίοι έχουν πληγεί από την κακοκαιρία.

Το κομβόι των τρακτέρ κατευθύνεται προς το κτήριο της Περιφέρειας, όπου και αντιπροσωπεία θα παραδώσει ψήφισμα στην περιφέρεια.

Οι κατά τόπους αγρότες όλης της χώρας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς δεν ικανοποιούνται από τα μέτρα στήριξης, τα οποία έχουν ανακοινωθεί και αύριο, Τρίτη, θα κάνουν πανελλαδική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Τα σενάρια που «πέφτουν στο τραπέζι» είναι είτε το κλείσιμο των δρόμων ή η κάθοδος με τα τρακτέρ στην Αθήνα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, έκανε λόγο για «διάλογο» μεταξύ Πρωθυπουργού και αγροτών, ο οποίος «βρίσκεται στον σωστό δρόμο». Ξεκαθάρισε επίσης πως, όσα δημοσιονομικά περιθώρια υπάρχουν για ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών, θα ξεκαθαριστούν τις επόμενες ημέρες.

