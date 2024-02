Λέσβος

Λέσβος - γυναικοκτονία: Λύγισε η μητέρα της Ερατούς: “Είσαι φονιάς!” (εικόνες)

Μετά από πολλές αναβολές ξεκίνησε στη Λέσβο η δευτεροβάθμια εκδίκαση, με την οποία ο καταδικασθείς επιδιώκει μείωση ποινής.

Παρουσιάστηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Δευτέρας στο Μικτό Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, ο καταδικασθείς δολοφόνος της Ερατούς Μανωλακέλλη για την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης κατ’ έφεση. Ο νεαρός είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Λέσβου stonisi.gr , τον κατηγορούμενο περίμεναν έξω από τα δικαστήρια της Μυτιλήνης, συγγενείς του. Κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο ενάντια στις γυναικοκτονίες πραγματοποίησαν φεμινιστικές και γυναικείες οργανώσεις.

Η μητέρα της Ερατούς Ελένη Κρεμαστιώτη δεν άντεξε. Όταν αντίκρισε τον δολοφόνο της κόρης της τον αποκάλεσε φονιά, εξαπολύοντας κατηγορίες και στους οικείους του που τον συμπαραστέκονταν.

