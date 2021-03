Κοινωνία

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Πορεία στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πορεία φεμινιστικών οργανώσεων και συλλογικοτήτων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Κλειστοί κεντρικοί δρόμοι.

Πορεία πραγματοποιούν αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας φεμινιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες, καθώς και οργανώσεις και συλλογικότητες της Αριστεράς στο πλαίσιο της 8ης Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Με κεντρικό σύνθημα «Στο σπίτι, στο δρόμο, στη δουλειά, καμία μόνη», οι διαδηλώτριες και οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στο Σύνταγμα και κατευθύνονται προς την Ομόνοια.

Παράλληλα συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στα Προπύλαια από Ομοσπονδίες, Εργατικά Συνδικάτα,την ΟΓΕ την ΟΒΣΑ, η ΟΓΕ και το ΜΑΣ στο πλαίσιο της 8ης Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκα ενώ κάλεσμα συμμετοχής έχει απευθύνει και το ΠΑΜΕ.

Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου και στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.