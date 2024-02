Φθιώτιδα

Λαμία: Τροχαίο με παράσυρση πεζού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη το περιστατικό σε κεντρικό σημείο της πόλης. Ποια η κατάσταση της υγείας του πεζού.

-

Τροχαίο με παράσυρση ενός 87χρονου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 6/2 στο κέντρο της Λαμίας, με τον ηλικιωμένο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, σοβαρά τραυματισμένος.

Ο άτυχος άνδρας, προσπάθησε μέσω της διάβασης πεζών, να περάσει απέναντι στην πλατεία, από το τριγωνάκι που βρίσκεται στην νότια είσοδο του Πάρκου, όπως φαίνεται από τις κάμερες των καταστημάτων.

Ο άνθρωπος βρέθηκε στο οδόστρωμα και αιμόφυρτος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Μπροστά του είναι δύο γυναίκες κι εκείνος όταν βλέπει το βαν να έρχεται με ταχύτητα προς το μέρος του, επιταχύνει με αγωνία, ωστόσο δεν προλαβαίνει, και τον χτυπά ο καθρέφτης από το βανάκι.

Ο άνθρωπος βρέθηκε στο οδόστρωμα και αιμόφυρτος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ενημερωτικής ιστοσελίδας της Λαμίας LamiaReport.gr , του έγιναν ράμματα στο μέτωπο, καθώς και όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

Το επόμενο 24ωρο όμως θα δείξει αν υπάρχει κάποιο σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι από την πτώση.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιόδρας για Ευρωεκλογές: Με ενδιαφέρει η Ευρώπη

Αγρότες: Πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια για κλείσιμο των δρόμων

Σέρρες: Συμπλοκή σε δομή φιλοξενίας μεταναστών