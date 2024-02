Φλώρινα

Φλώρινα - Σπίτι οπλοστάσιο: προφυλακιστέος ο 54χρονος

Τι ισχυρίστηκε ο άνδρας κατά την απολογία του. Πώς δικαιολόγησε τον βαρύ οπλισμό που εντοπίστηκε στο σπίτι του.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 54χρονος από τη Φλώρινα, που στο σπίτι του βρέθηκε βαρύς οπλισμός.

Ο άνδρας με το "σπίτι οπλοστάσιο" κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Στην απολογία του ο 54χρονος αρνήθηκε τις κακουργηματικές σε βάρος του κατηγορίες, ως αβάσιμες και υποστήριξε ότι ήταν συλλέκτης οπλικών συστημάτων και όλα τα όπλα που είχε στην κατοχή του δεν ήταν λειτουργικά.

Ακόμη ανέφερε ότι τα εν λόγω όπλα, τα είχε βρει στους ορεινούς όγκους της περιοχής, όπου έχουν γίνει πολλές μάχες τόσο στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όσο και στον εμφύλιο αλλά και σε πεδία βολής.

Ο δικηγόρος του κ. Γιώργος Τζήκας, είπε ότι τα περισσότερα όπλα δεν ήταν λειτουργικά και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Δεν τα επισκεύαζε για να τα μεταπωλήσει αλλά για να τα έχει στην προσωπική του συλλογή.

Υπενθυμίζεται ότι η 57χρονη σύζυγός του είχε προφυλακιστεί και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου θα οδηγηθεί και ο 54χρονος.

