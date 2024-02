Μαγνησία

Πήλιο: Ληστές σκότωσαν σκύλο για να “μπουκάρουν” σε σπίτι

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό που έζησε μια οικογένεια στο Πήλιο.

Σκηνές βγαλμένες από θρίλερ έζησε μία οικογένεια στο Κατηχώρι Πηλίου, όταν την ώρα που βρισκόταν εντός του σπιτιού της, ληστές επιχείρησαν να εισβάλλουν σε αυτό.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.g όλα έγιναν τα ξημερώματα όταν το ανδρόγυνο και το παιδί τους κοιμόντουσαν στην… φαινομενική ασφάλεια του σπιτιού τους, στον συνοικισμό του χωριού, που απέχει μόλις 9 χιλιόμετρα από το κέντρο του Βόλου.

Ξαφνικά, την ησυχία της νύχτας έσπασε ο συναγερμός που ήχησε δυνατά. Ο άνδρας του σπιτιού ξύπνησε και κοίταξε στο κινητό του τηλέφωνο τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που βρίσκονται έξω από την κατοικία. Τότε, αντίκρυσε δύο άτομα να προσπαθούν να εισβάλλουν στο σπίτι του με διαρρηκτικά εργαλεία.

Αμέσως έκανε φασαρία για να καταλάβουν ότι βρίσκονται οι ένοικοι στο εσωτερικό της οικίας και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Οι δράστες πανικοβλήθηκαν και απομακρύνθηκαν με αυτοκίνητο, ενώ όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, στην προσπάθειά τους να εισβάλλουν στο σπίτι, είχαν σκοτώσει με λοστό τον σκύλο που βρισκόταν στην αυλή και “θυσιάστηκε” προκειμένου να προστατεύσει τους ιδιοκτήτες του και την περιουσία τους, αφού με το γάβγισμά του αναστάτωσε το χωριό. Η εικόνα του δολοφονημένου ζώου σόκαρε τόσο τα μέλη της οικογένειας όσο και τους περίοικους λόγω της αγριότητας των δραστών.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, αλλά οι δράστες είχαν ήδη εξαφανιστεί. Οι έμπειροι αξιωματικοί της Ασφάλειας εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κατοικίες και καταστήματα της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να εντοπίσουν το όχημα διαφυγής και τους δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες είχαν ενημερωθεί ότι στην κατοικία υπήρχε χρηματικό ποσό και γι’ αυτό έκαναν την απόπειρα διάρρηξης.

