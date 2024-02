Δωδεκανήσα

Ρόδος: Αθώος ο παππούς που είχε κατηγορηθεί για παρενόχληση της εγγονής του

Τι ισχυρίστηκε ο παππούς της ανήλικης και κατάφερε να πείσει το δικαστήριο.

Αθώος κρίθηκε χθες από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου ένας ημεδαπός που είχε κριθεί πρωτοδίκως ένοχος, με το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας προσώπου νεότερου των δώδεκα ετών, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση και δη της 9χρονης εγγονής του και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που προέβαλε ο κατηγορούμενος και ο συνήγορός του κ. Στέλιος Κιουρτζής.

Στον κατηγορούμενο αποδόθηκε ειδικότερα το ό,τι στο Παραδείσι Ρόδου σε μη επακριβώς προσδιορισμένη ημερομηνία, αλλά πάντως εντός του χρονικού διαστήματος από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2016, κι ενώ η εννιάχρονη εγγονή του τον είχε επισκεφθεί στο παραθαλάσσιο ακίνητο ιδιοκτησίας του, όταν εκείνη πήγε να πετάξει τα σκουπίδια σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων, την ακολούθησε, την πλησίασε από πίσω και, αφού της έπιασε την πλάτη, έτριψε με κάθετη παλμική κίνηση για λίγα λεπτά τα γεννητικά του όργανα πάνω στην ανήλικη, φορώντας πάντως και οι δύο τα ρούχα τους.

Επιπλέον κατηγορήθηκε για το ό,τι σε μη επακριβώς προσδιορισμένη ημερομηνία και πάντως εντός του χρονικού διαστήματος από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2017, αφού εισήλθε σε αυτοκίνητο του οποίου ήταν κάτοχος μαζί με την ανήλικη εγγονή του, με πρόσχημα να της μάθει να οδηγεί, κάθησε ο ίδιος στη θέση του οδηγού και αφού έβαλε την ανήλικη να καθίσει πάνω στα πόδια του ασέλγησε εις βάρος της.

Ο ίδιος, εξεταζόμενος, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται λέγοντας ότι μεγαλώνει την εγγονή του από μωρό, ενώ θεωρεί ότι τα όσα καταγγέλθηκαν εις βάρος του σχετίζονται με τον χωρισμό του γιού του με την μητέρα του παιδιού… «Δεν μπορεί από την μια να με αγαπάει και ξαφνικά μετά τον χωρισμό να με μισεί.Την έπαιρνα αγκαλιά, την σήκωνα. Ό,τι ήθελε εμένα φώναζε και την γιαγιά της. Μας αγαπούσε πολύ. Μπορεί να ήταν μπροστά ο πατέρας και η μάνα της, ωστόσο εμένα φώναζε να την πιάσω», κατέθεσε μεταξύ άλλων.

Πρόσθεσε ότι κρυφά πήγε και είδε την εγγονή του στο γυμνάσιο και πιστεύει ότι τον αγαπά, όπως και την γιαγιά της αλλά όταν είναι η μητέρα της μπροστά, φοβάται.

Υποστηρίζει ακόμη ότι η νύφη του θεωρεί ότι φταίει εκείνος και η σύζυγός του για τον χωρισμό, ενώ τονίζει ότι ουδέποτε την άγγιξε με απρεπή τρόπο και πρόσθεσε ότι για ορισμένα τα οποία του αποδίδουν ήταν μπροστά κι άλλα πρόσωπα.

