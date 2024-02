Λάρισα

Φάρσαλα: Έκαψε τα αυτοκίνητα γειτόνων του με τους οποίους είχε διαφορές

Τα αυτοκίνητα ήταν σταθμευμένα έξω από τα σπίτια των ιδιοκτητών τους στον ίδιο δρόμο αλλά με απόσταση 100 μέτρων το ένα από το άλλο.

Οι διαφορές που είχε με γείτονες του, οδήγησε έναν άντρα στην απόφαση να τους κάψει τα αυτοκίνητα για να τους εκδικηθεί.

Το περιστατικό συνέβη στα Φάρσαλα, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται δυο φορές το τα ξημερώματα της Τρίτης. Τα αυτοκίνητα ήταν σταθμευμένα έξω από τα σπίτια των ιδιοκτητών τους στον ίδιο δρόμο αλλά με απόσταση 100 μέτρων το ένα από το άλλο.

Οι ιδιοκτήτες έδωσαν κατάθεση στους αστυνομικούς του τοπικού τμήματος και κατονόμασαν ως ύποπτο τον γείτονά τους, ο οποίος εντοπίστηκε το ίδιο μεσημέρι στην κατοικία του, συνελήφθη και κατασχέθηκαν ένας σκούφος και ένα ζευγάρι γάντια.

