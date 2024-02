Χανιά

Γαύδος: Εντοπίστηκαν 47 παράτυποι μετανάστες σε σκάφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εντόπισαν οι Λιμενικές Αρχές το σκάφος με τους παράτυπους μετανάστες.

-

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 47 αλλοδαπών που επέβαιναν σε σκάφος προχώρησε φορτηγό πλοίο με σημαία Belize στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Οι αλλοδαποί αναμένεται να μεταφερθούν στην Αγ.Γαλήνη.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ένα μακρύ κατάλογο αντίστοιχων περιπτώσεων, με παράτυπους μετανάστες που εντοπίζονται από τις Λιμενικές Αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυλοπόταμος - Βιασμοί ανήλικης: Πότε απολογούνται οι κατηγορούμενοι

Πλατανιώτη – Μαλκογεώργου: Πρόκριση για το ντουέτο στους Ολυμπιακούς του Παρισιού

Επεισόδια μετα το πανεκπαιδευτικό συλλαλήτηριο: Μολότοφ και φωτιές σε κάδους (εικόνες)