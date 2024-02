Ζάκυνθος

Φωτιά στη Ζάκυνθο με ισχυρούς ανέμους (εικόνες)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο χωριό Εξώχωρα της Ζακύνθου, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο χωριό Εξωχώρα, στη βόρεια πλευρά της Ζακύνθου. «Σύμμαχος» της φωτιάς είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και φθάνουν τα 8 μποφόρ.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ με το πρώτο δρομολόγιο από Κυλλήνη αναμένονται στο νησί πυροσβέστες με 5 οχήματα για να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

