Καρδίτσα: Συνελήφθησαν κλέφτες νεκροταφείων

Δύο άτομα έκλεβαν αντικείμενα από κοιμητήρια, όμως πιάστηκαν από τις Αρχές.

Χειροπέδες σε δύο άνδρες πέρασαν οι Αρχές στην Καρδίτσα, όταν διαπιστώθηκε πως είχαν αφαιρέσει αντικείμενα από κοιμητήριο της περιοχής. Σε έλεγχο που τους έγινε, εντοπίστηκαν μέσα σε σάκο από κηροπήγια μέχρι και σταυρούς. Μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε πως οι ίδιοι είχαν κλέψει αντικείμενα και από άλλο νεκροταφείο δύο ημέρες νωρίτερα.

Η ανακοίνωση των Αρχών

Συνελήφθησαν, προχθες (09-02-2024) το απόγευμα σε περιοχή της Καρδίτσας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καρδίτσας, -2- ημεδαποί άνδρες, για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι δράστες κατελήφθησαν να μεταφέρουν, με δίκυκλη μοτοσικλέτα, έναν σάκο που περιείχε μπρούτζινα αντικείμενα (σταυρούς, κηροπήγια κ.ά.), τα οποία, νωρίτερα, αφαίρεσαν από ταφικά μνημεία κοιμητηρίου σε περιοχή της Καρδίτσας. Τα προαναφερόμενα αντικείμενα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν, ενώ κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο δίκυκλο.

Επιπλέον, από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας προέκυψε ότι, οι δράστες, την 7-01-2024 τις πρώτες πρωινές ώρες αφαίρεσαν από ταφικά μνημεία άλλου κοιμητηρίου σε περιοχή της Καρδίτσας, μεταλλικά-μπρούτζινα αντικείμενα (σταυρούς, κηροπήγια, βάζα κ.ά.).

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καρδίτσας.

