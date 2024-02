Εύβοια

Χαλκίδα - Αλκοόλ: Ανήλικη στο νοσοκομείο, η μάνα της στο κρατητήριο

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την μητέρα της, την οποία συνέλαβαν οι Αρχές.

Ο γιατρός στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Χαλκίδας τα έχασε όταν στις 06:00 το πρωί της Κυριακής μεταφέρθηκε από τη μητέρα του, ένα κορίτσι μόλις 15 ετών σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από υπερβολή κατανάλωση αλκοόλ.

Αμέσως προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στο παιδί προκειμένου να συνέλθει και ειδοποίησε την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες για το πώς έφτασε το κοριτσάκι σε αυτή την κατάσταση και διαπίστωσαν ότι είχε πάει σε καφέ μπαρ της περιοχής όπου εκεί παράνομα της σέρβιραν αλκοόλ με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.

Οι αστυνομικοί άμεσα συνέλαβαν τη μητέρα της 15χρονης, με την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο ενώ αναζητούν τον πατέρα της και τον ιδιοκτήτη του καφέ μπαρ προκειμένου να τους συλλάβουν.

Η 15χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Χαλκίδας χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

