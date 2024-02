Μαγνησία

Βόλος: βανδάλισαν και προσπάθησαν να κάψουν σχολική αίθουσα

Μεγάλες οι ζημίες που υπέστη το σχολείο μετά την εισβολή και τον βανδαλισμό από αγνώστους.

Άγνωστοι προσπάθησαν το βράδυ της Κυριακής να κάψουν αίθουσα στο σχολικό συγκρότημα του 7ου και 9ου Γυμνασίου, στο κτίριο «Μουρτζούκου» στον Βόλο.

Πιο συγκεκριμένα, οι άγνωστοι εισέβαλλαν στο σχολείο από την πίσω πόρτα του 9ου και έσπασαν τζάμια αιθουσών, έσπασαν δύο πόρτες, αλλά και τις ντουλάπες με βιβλία και τα καθαριστικά που βρήκαν στους διαδρόμους. Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν από εσωτερική σκάλα στο 7ο Γυμνάσιο και συνέχισαν να βανδαλίζουν.

Έβαλαν φωτιά σε συμβατικό πίνακα μια τάξης, αλλά ευτυχώς λόγω του υλικού κατασκευής η φωτιά δεν επεκτάθηκε γιατί θα λαμπάδιαζε το κτίριο. Το πρωί οι διευθυντές των σχολείων αντίκρισαν το χάος. Σπασμένα τζάμια, διαλυμένες πόρτες, μαυρισμένοι τοίχοι από την απόπειρα εμπρησμού και η μαθητική κοινότητα σε αναστάτωση.

Οι ζημιές στο σχολείο ξεπερνούν τις 3000 ευρώ, ενώ οι διευθυντές κάλεσαν την αστυνομία.

Ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σαβελίδης επιβεβαίωσε τα γεγονότα και δήλωσε πως θα ζητήσει αύξηση των περιπολιών από την αστυνομία, γύρω από τα σχολικά συγκροτήματα.



«Είναι έργο των αστυνομικών αρχών να βρεθούν οι δράστες. Θα μπορούσε όντως να προκληθεί μεγάλη ζημιά από την ώρα που όλα συνέβησαν την νύχτα, αλλά η αστυνομία κυκλοφορεί γυρω από τα σχολεία το βράδυ και αυτό το γνωρίζουμε» τόνισε στα gegonota.news.

Στην περιοχή τις βραδινές ώρες γίνεται σύμφωνα με πληροφορίες διακίνηση ουσιών και εκτιμάται πως οι άγνωστοι που προσπάθησαν να βάλουν φωτιά και προκάλεσαν ζημιές ενδεχομένως να ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

