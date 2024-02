Αχαΐα

Πάτρα: Αδέλφια έκαναν βόλτα με… όπλο

Που και πως εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο άνδρες για οπλοκατοχή.

Χειροπέδες σε δύο αδέλφια από την Πάτρα πέρασαν αστυνομικοί για οπλοκατοχή, αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ εντόπισαν, σε έλεγχο που έκαναν σε περιοχή του Ψαροφαΐου, τα δύο αδέλφια, γνωστά στο χώρο της νύχτας, να έχουν μαζί τους όπλο.

Αμέσως τους συνέλαβαν και αναμένεται σήμερα να περάσουν την πόρτα των Δικαστηρίων στο πλαίσιο του αυτόφωρου, για να δικαστούν.

