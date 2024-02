Χίος

Κακοκαιρία - Χίος: Πλημμύρες και καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές (βίντεο)

Κάτοικοι σε χωριά του νησιού ξύπνησαν και είδαν τα νερά να έχουν εισβάλει στα σπίτια τους.

Σημαντικές ζημιές κυρίως στην περιοχή της κεντρικής Χίου άφησε στο πέρασμά της κακοκαιρία τα ξημερώματα της Τρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν κυρίως η περιοχές της Αγίας Ερμιόνης και του Μέγα Λιμνιώνα όπου εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων πλημμύρισαν αρκετά σπίτια, υπόγεια και γκαράζ ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου κυρίως από τον Καρφά με κατεύθυνση προς τον Μέγα Λιμνιώνα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς καθώς οι δρόμοι είναι γεμάτοι από φερτές ύλες. Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού politischios.gr , κάτοικοι εξήγησαν ότι η ζημιά έγινε από τις 03.00 τα ξημερώματα μέχρι τις 06.00 το πρωί αφού μόλις ξύπνησαν αντίκρισαν τα σπίτια τους να είναι πλημμυρισμένα.

Στην περιοχή του Μέγα Λιμνιώνα με κατεύθυνση προς Θυμιανά, γκαράζ σπιτιού πλημμύρισε με το νερό να φτάνει μέχρι την οροφή. Επιπλέον προβλήματα εντοπίστηκαν στο χωριό της Καλλιμασιάς όπου ετοιμόρροπη οικία κατέρρευσε χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου επιχειρούν σε διάφορα σημεία του νησιού. Όπως ανέφερε o προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου Γιώργος Ζώας, οι πληγέντες κάτοικοι προκειμένου να αποζημιωθούν θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Χίου.

Στα Καρδάμυλα της Χίου το ύψος βροχής ήταν 48 mm, στα Καμπόχωρα 45mm και στην πόλη της Χίου 43mm.

