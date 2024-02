Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεαρός οδηγός τράκαρε και εγκατέλειψε γυναίκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός άνδρας, αφού τράκαρε με όχημα που οδηγούσε μία γυναίκα, έφυγε από τον χώρο του τροχαίου.

-

Ένας 26χρονος από τη Συρία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος χθες τα ξημερώματα αφού παραβίασε ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Κωλέττη, έκανε αναστροφή και έπεσε πάνω σε ΙΧ φορτηγό που οδηγούσε 57χρονη. Στη συνέχεια ο 26χρονος -σα να μη συνέβη τίποτα- αποχώρησε από το σημείο.

Η γυναίκα που οδηγούσε το φορτηγάκι τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ενώ λίγο αργότερα ο 26χρονος συνελήφθη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:



“Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 26χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εμπλέκεται σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες χθες (12-02-2024) σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο 26χρονος αφού παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ενήργησε στροφή και συγκρούστηκε με Ι.Χ. Φορτηγό, που οδηγούσε 57χρονη ημεδαπή, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και τον τραυματισμό της οδηγού του δεύτερου οχήματος.

Ακολούθως ο 26χρονος οδηγός αποχώρησε από τον τόπο του ατυχήματος, χωρίς να προβεί στις απαραίτητες από το Νόμο ενέργειες.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης”.

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι - Ξυλοδαρμός αστυνομικού: Υπήρχε καταγγελία από κορίτσι για τον γιό του (βίντεο)

Αγρότες: Οι πρώτες αντιδράσεις στα μέτρα της Κυβέρνησης

Ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε στο Λονδίνο για τις θεραπείες του (βίντεο)