Ρεθύμνου

Ρέθυμνο – βιασμοί ανήλικης: Προφυλακίστηκε ένας εκ των κατηγορουμένων

Εξελίξεις στην υπόθεση της 15χρονης στον Μυλοπόταμο η οποία από τα 12 της χρόνια φέρεται να έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού από 12 συνολικά άνδρες στην ευρύτερη περιοχή.

Σήμερα, ενώπιον της Ανακρίτριας Ρεθύμνου βρέθηκε και απολογήθηκε ένας 22χρονος το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην δικογραφία. Ο 22χρονος διώκεται με την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο.

Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι όντως είχε σεξουαλική επαφή με την κοπέλα αλλά με την συναίνεσή της και ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως είναι ανήλικη. Μετά την απολογία του ο νεαρός κρίθηκε προφυλακιστέος.

Στην Ανακρίτρια παρουσιάστηκε και ένας 19χρονος ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο 19χρονος φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη, όπως υποστήριξε.

Πηγή: ekriti.gr

