Ηγουμενίτσα: Θανατηφόρο τροχαίο σε σήραγγα της Εγνατίας Οδού

Πώς το όχημα της άτυχης οδηγού προσέκρουσε σε κράσπεδο και μετατράπηκε σε μάζα σιδερικών.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Τρίτη 13/2 στην Εγνατία Οδό – ύψος Ηγουμενίτσας, και συγκεκριμένα στη σήραγγα Βασιλικού, με μια 68χρονη οδηγό να χάνει τη ζωή της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 68χρονη εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κράσπεδο της σήραγγας.

Το όχημα μετατράπηκε σε μια μάζα σιδερικών και η οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. Εσπευσμένα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την 68χρονη και την μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας, και ακολούθως στο Γ.Ν. Φιλιατών, όπου και κατέληξε.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.

