Ηράκλειο - Φωτιά σε σπίτι: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή (εικόνες)

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο οι πυροσβέστες και εντόπισαν την γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης σε ισόγειο διαμέρισμα πολύ κοντά στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο.

'Αμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και πιο συγκεκριμένα δυο οχήματα με έξι υπαλλήλους.

Εντός του σπιτιού που είχε τυλιχτεί στις φλόγες εντοπίστηκε 73χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρεται από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο.

Χωρίς αισθήσεις #εντοπίστηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία επί της οδού Πάρου στο Ηράκλειο Κρήτης. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 14, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, cretaone.gr

