Δράμα

Δράμα: φονική έκρηξη σε λατομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εργατικό δυστύχημα, μετά από έκρηξη, με θύμα έναν άνδρα, σε λατομείο της Δράμας.

-

(εικόνα αρχείου)

Έκρηξη σε λατομείο έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Κορύλοβο της Δράμας .

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το σημείο της έκρηξης, ανασύρθηκε νεκρός ένας 62χρονος, ο οποίος χειριζόταν εκρηκτικά.

Συγκεκριμένα, το ατύχημα έγινε σε μία αποθήκη στους πρόποδες του Κορυλόβου, σ’ ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο.

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική και πυροσβεστική δύναμη. Τα αίτια διερευνώνται.

Πηγή: proinos-typos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δέσποινα Καρνέση - Σπύρος Καρνέσης: Κοινή δήλωση για το φονικό στην Γλυφάδα

“Ο άλλος άνθρωπος” – Πολυχρονόπουλος στον ΑΝΤ1: Δεν είμαι άγιος... είμαι “εκατομμυριούχος” (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια: τα “γαλάζια όχι” και η “κόντρα” Μητσοτάκη - Σαμαρά πριν την ψηφοφορία