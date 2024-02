Μεσσηνία

Καλαμάτα: ανήλικοι ξυλοκόπησαν 16χρονο έξω από σχολείο

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε και ξυλοκόπησε 16χρονο έξω από σχολείο στην Καλαμάτα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του εφήβου.

Ένα σοβαρό επεισόδιο εξωσχολικής βίας έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης, έξω από το 5ο Λύκειο Καλαμάτας.

Πιο συγκεκριμένα λίγα λεπτά μετά τις 13:00 και σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις ή τέσσερις νεαροί – που δεν ήταν μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου – φαίνεται πως είχαν στήσει ενέδρα στο πεζοδρόμιο του σχολικού συγκροτήματος κι επιτέθηκαν σε μαθητή ΕΠΑΛ εκτός Μεσσηνίας, που είχε πάει να συναντήσει φιλικό του πρόσωπο.

Αποτέλεσμα ήταν από τον ξυλοδαρμό του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας χτυπημένος όπου και νοσηλεύεται, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο έφτασαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, με την διαδικασία της Προανάκρισης για τα ακριβή αίτια του επεισοδίου να βρίσκεται σε εξέλιξη, και τους τρεις νεαρούς δράστες να αναζητούνται.

