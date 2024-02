Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης έφυγε άπρακτος, αλλά “ρήμαξε” το μαγαζί! (βίντεο)

“Άνω κάτω” έκανε το μαγαζί ο διαρρήκτης. Για ποιο λόγο έφυγε με άδεια χέρια.

Ακόμα μια διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ψητοπωλείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η δράση του διαρρήκτη καταγράφτηκε καρέ καρέ από κάμερες ασφαλείας.

Στις 04:43 τα ξημερώματα, ένας άντρας φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο να σπάει την πόρτα του καταστήματος και να μπαίνει μέσα, αφού πρώτα κινήθηκε για λίγη ώρα στον εξωτερικό χώρο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έπειτα μπήκε μέσα και έψαχνε στην ταμειακή και σε συρτάρια χρήματα.

Ωστόσο επειδή ο ιδιοκτήτης του καταστήματος έχει πέσει πολλές φορές θύμα διάρρηξης, πλέον δεν αφήνει χρήματα στην ταμειακή.

Έτσι, ο διαρρήκτης έφυγε με άδεια χέρια, ωστόσο οι ζημιές που προκάλεσε κοστίζουν αρκετά. Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των αρχών και ο δράστης αναζητείται.

