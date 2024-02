Κορινθία

Κορινθία: Ο ΑΝΤ1 μέσα στο σπίτι της οικογένειας “παλαιοχριστιανών” (βίντεο)

Τι υποστηρίζουν τα μέλη της οικογένειας και της αίρεσης μιλώντας στον ΑΝΤ1. Αυτοψία στο «σπίτι» με τα λαγούμια.

Των Δέσποινα Μανδρανή, Μανώλη Ασαριώτη

Σε κτίσματα από ξύλα, πέτρες, λάσπη και καλάμια, χωρίς τρεχούμενο νερό και με ρεύμα από φωτοβολταϊκά, μένει τα τελευταία τέσσερα χρόνια μία επταμελής οικογένεια στα Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας.

Δηλώνουν Παλαιοχριστιανοί, χαρακτηρίζουν την οικογένειά τους "κοινότητα", ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Το βράδυ του Σαββάτου διαπληκτίστηκαν έντονα με κυνηγούς στην περιοχή, με αποτέλεσμα ένας 67χρονος να υποβάλει μήνυση δηλώνοντας ότι προκάλεσαν φωτιά στο αυτοκίνητό του.

Όπως δήλωσε η μητέρα της οικογένειας, Σεβαστή Κανάκη, «δεν βάλαμε εμείς τη φωτιά, ήμασταν αρκετά μακριά. Δεν ξέρω πώς έπιασε».

Το πρωί της Κυριακής πήγαν αστυνομικοί να συλλάβουν τον 45χρονο πατέρα, για τον εμπρησμό, αλλά τα μέλη της οικογένειας αντέδρασαν και κατάφεραν να ξεφύγουν από ένα τούνελ, μήκους περίπου τριάντα μέτρων, το οποίο οδηγεί στην κοίτη ενός χειμάρρου, αφού πρώτα χτύπησαν έναν αστυνομικό, ο οποίος προσπαθούσε να δεσμεύσει τον 45χρονο.

Η κόρη του 45χρονου, Παρασκευή Καλαϊτζιδάκη είπε στον ΑΝΤ1 πως, «τον χτύπησαν, πίστεψα ότι, πρέπει να αμυνθώ και χτύπησα κι εγώ με ένα ξύλο τον αστυνομικό».

Τη Δευτέρα οργανώθηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή ομάδας της ΕΚΑΜ από την Αθήνα και της ΟΠΚΕ Κορινθίας και παρόλο, που προσπάθησαν και πάλι να φύγουν, συνέλαβαν τον 45χρονο, την 39χρονη σύζυγό του, την 22χρονη κόρη τους και τον 15χρονο γιο τους. Μέσα στο οίκημα οι αστυνομικοί βρήκαν πολεμικό τυφέκιο, αυτοσχέδιο πυροβόλο όπλο, τόξα, βέλη και φυσσίγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Συστήνονται ως «παλαιοχριστιανοί» και ζουν σε «κατακόμβες». Λένε μάλιστα πως, τα ξύλινα τόξα είναι η παράδοσή τους.

«Κάθε μέλος της κοινότητας φτιάχνει ένα τόξο είναι σαν ταυτότητά του», λέει ο 45χρονος.

Υποστηρίζουν μάλιστα ότι το τούνελ δεν το κατασκεύασαν για να μπορούν να διαφύγουν αλλά ότι στο κέντρο του έχουν φτιάξει έναν παλαιοχριστιανικό ναό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο δικαστήριο και αναμένεται να δικαστούν για την απείθεια, τη βία κατά υπαλλήλων και την οπλοκατοχή στις 27 Δεκεμβρίου.

