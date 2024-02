Αχαΐα

Πάτρα: Έκλεβε επιχειρήσεις με κλεμμένη μηχανή

Συνελήφθη ένας άνδρας που είχε διαπράξει κλοπές με κλεμμένη μοτοσικλέτα.

Συνελήφθη άνδρας για κλοπές στην Πάτρα. Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κλοπών σε όχημα, μίνι μάρκετ και πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη κλοπών.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος από τις 13/2/2024 τις 14/2/2024 αφαίρεσε μοτοσικλέτα, με την οποία στη συνέχεια μετέβη σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην Πάτρα, όπου διέρρηξε γυάλινη πόρτα, εισήλθε στο εσωτερικό και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 305 ευρώ και καπνικά προϊόντα, συνολικής αξίας (2.500) ευρώ.

Από την προνάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος στις 06-02-2024 τα ξημερώματα διέρρηξε κατάστημα ΟΠΑΠ και αφαίρεσε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των (100) ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν (38) συσκευασίες καπνού, (130) πακέτα τσιγάρων και το χρηματικό ποσό των τριάντα (30) ευρώ.

Η κλεμμένη μοτοσικλέτα εντοπίστηκε προχθές το απόγευμα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στη νόμιμη κάτοχό της.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

