Σέρρες - Hellenic Train: Φωτιά “έκοψε” τα δρομολόγια του τρένου

Τα δρομολόγια που καταργήθηκαν λόγω της φωτιάς κι αυτά που γίνονται με λεωφορεία.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών προκάλεσε η πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στο ύψος των Σερρών.

Σε ανάρτησή της η Hellenic Train ανέφερε ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 (Θεσσαλονίκη - Σέρρες) και 1635 (Σέρρες-Θεσσαλονίκη) καταργούνται μερικώς στο τμήμα μεταξύ Σιδηροκάστρου – Σερρών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία.

Η πυρκαγιά είναι σε αγροτική έκταση και σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία δεν εμπνέει ανησυχία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

