Κρήτη: Χειροπέδες σε δεκάδες άτομα για ζωοκλοπές και όπλα

Η ειδική επιχείρηση της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Κίσαμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης εκπονώντας ειδικό και στοχευμένο σχεδιασμό σε περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη ή εξειδικευμένη μορφή εγκληματικότητας, πραγματοποίησε αστυνομικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας και τη συνδρομή αστυνομικών ειδικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, την προηγούμενη εβδομάδα συγκροτήθηκαν συνεργεία ελέγχου σε επιλεγμένα και προκαθορισμένα σημεία και χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη παραβατική δραστηριότητα και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε άτομα, οχήματα, ποιμνιοστάσια και οικίες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κίσαμου Χανίων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

Συνελήφθησαν 12 άτομα εκ των οποίων οι 4 για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και οι 8 για παραβάσεις Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

Βεβαιώθηκαν συνολικά 57 παραβάσεις εκ των οποίων οι 40 για παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και 12 για παραβάσεις Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

Ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα.

Ο δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και την επόμενες εβδομάδες με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες σε όλη την Περιφέρεια της Κρήτης.

