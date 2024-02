Αχαΐα

Πάτρα: Συνελήφθη “γιατρός” για δήθεν χειρουργεία

Ποιους και πώς προσπαθούσε να πείσει ο “γιατρός” για τα δήθεν χειρουργεία.

Ένας αλλοδαπός Βουλγαρικής υπηκοότητας συνελήφθη από αστυνομικούς με βαριές κατηγορίες σε βάρος του για απάτες σε βάρος Αχαιών πολιτών.

Πρόκειται για άνδρα ο οποίος φέρεται πως ήταν ο επικεφαλής σπείρας που εξαπατούσε πολίτες τηλεφωνικά αποσπώντας τους χρηματικά ποσά, υποστηρίζοντας πως είναι γιατρός και πως συγγενικά τους πρόσωπα είχαν τραυματιστεί και "έπρεπε να τα χειρουργήσει".

Ζητούσε λοιπόν χρηματικά ποσά για "να τους σώσει" εξαπατώντας τους. Στην Πάτρα και την Αχαΐα είχε εξαπατήσει τρεις ηλικιωμένους.

Οι αστυνομικοί της Πάτρας κατάφεραν μετά από έρευνα να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του και με σήμα προς τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας ζητούσαν τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Πράγματι σήμερα εντοπίστηκε την ώρα που επιχειρούσε να εισέλθει στη χώρα και συνελήφθη. Αστυνομικοί από την Πάτρα τον παρέλαβαν από πόλη της Βόρειας Ελλάδας και στη συνέχεια τον οδήγησαν στον Εισαγγελέα ο οποίος του άσκησε δίωξη για κακούργημα και την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή.

