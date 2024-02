Θεσσαλονίκη

Κατάληψη στη Νομική ΑΠΘ: Στον “αέρα” η εξεταστική

Στον «αέρα» είναι η εξεταστική των φοιτητών της Νομικής του Αριστοτελείου, μετά την ανακατάληψη της Σχολής.

Σε εκκρεμότητα μπήκε και πάλι η εξεταστική των φοιτητών της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τη νέα κατάληψη της Σχολής.

Όπως ξεκαθαρίζει η διοίκηση, η εξεταστική δεν θα γίνει διαδικτυακά, θα πραγματοποιηθεί μόνο με τη λήξη της κατάληψης.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έσπασαν την αλυσίδα του κτηρίου της Νομικής και σε γνώση του κοσμήτορά της, μπήκαν μέσα για να ερευνήσουν τον χώρο, για τυχόν καταληψίες.

Στο μεταξύ, έξω από το κτήριο συγκεντρώθηκαν διαμαρτυρόμενοι φοιτητές, οι οποίοι μετά το πέρας της αστυνομικής επιχείρησης – κατά την οποία δεν βρέθηκε κανένα άτομο στο κτήριο – έκαναν εκ νέου κατάληψη της Σχολής.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, είχε εκδοθεί ανακοίνωση από τον κοσμήτορα της Νομικής, στην οποία αναφερόταν πως, η εξεταστική ξεκινά από αύριο, Τρίτη, μετά την απελευθέρωση του κτηρίου.

Ωστόσο, πλέον είναι και πάλι σε αναμονή.

Οι φοιτητές συνεδριάζουν στις 16:00 για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Συνεπώς, μετά τη συνεδρίασή τους θα ξεκαθαριστεί το τοπίο για τις εξετάσεις.

Η Νέα Αριστερά αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συνεχίζει στην δρόμο της καταστολής και της απόπειρας τρομοκράτησης του φοιτητικού κινήματος. Καταδικάζουμε απερίφραστα την εισβολή της αστυνομίας στο ΑΠΘ. Στεκόμαστε στο πλευρό των φοιτητριών και των φοιτητών. Τους καλούμε να μην φοβηθούν γιατί ο αγώνας τους είναι δίκαιος. Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να πάρουν καθαρή θέση. Η συγκρότηση μετώπου για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου είναι μονόδρομος. Η ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η καταπάτηση του Συντάγματος δεν θα περάσουν».





