Δωδεκανήσα

Ρόδος - Καταγγελία: Δάσκαλος καράτε ασέγλησε σε ανήλικη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίζεται ο 59χρονος δάσκαλος καράτε για την καταγγελία εις βάρος του.

-

Συνελήφθη την Δευτέρα από αστυνομικούς του ΑΤ Ιαλυσού και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας κατηγορούμενος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια ένας 59χρονος δάσκαλος πολεμικών τεχνών που καταγγέλθηκε από μια 15χρονη μαθήτρια του.

Η μαθήτρια διατείνεται ειδικότερα ότι ο 59χρονος την φίλησε στο κεφάλι και στο στήθος στην σχολή καράτε ενώ ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τα όσα ισχυρίζεται επικαλούμενος μαρτυρίες άλλων μαθητών.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Ακης Δημητριάδης.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: Η κάθοδος στην Αθήνα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Eπανέφερε τα παιδιά στο σχολείο” έλεγε η νονά στον πατέρα

Δάφνη: Ληστεία σε φούρνο μέρα μεσημέρι - Την απείλησαν με μαχαίρι (βίντεο)